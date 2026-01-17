Поиск

Президенты Турции и Египта приглашены в Совет мира по Газе

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп направил приглашение президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану войти в состав Совета мира по Газе, сообщает издание "Хюрриет" со ссылкой на главу Управления по коммуникациям администрации турецкого президента Бурханеттина Дурана.

"Согласно его заявлению, Трамп, являющийся председателем исполнительного органа при Совете мира, направил письмо от 16 января с официальным предложением Эрдогану стать одним из учредителей Совета мира", - пишет издание.

Дуран напомнил, что в ведение Совета входят задачи поддержания безопасности в анклаве и его восстановления.

В миреТрамп объявил о создании Совета мира для сектора ГазаТрамп объявил о создании Совета мира для сектора ГазаЧитать подробнее

В Каире сообщили, что египетские власти изучают аналогичное приглашение от Трампа в адрес президенте Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

16 января Трамп заявил, что Совет мира, который в соответствии с планом Вашингтона будет руководить восстановлением сектора Газа, сформирован.

Накануне стало известно, что в Совет мира по Газе под председательством Трампа войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф, экс-премьер Британии Тони Блэр, зять президента Джаред Кушнер, американский бизнесмен Марк Роуэн, президент Группы Всемирного банка Аджай Банга, заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Габриэль. Болгарский дипломат Николай Младенов станет представителем Совета в Газе.

Также для реализации планов сформирован исполнительный совет по Газе, куда вошли глава МИД Турции Хакан Фидан, спецкоординатор по ближневосточному мирному процессу Сигрид Кааг, министр международного сотрудничества ОАЭ Рим Аль Хашими, израильско-кипрский миллиардер Якир Габав.

сектор Газа США Дональд Трамп Турция Египет Реджеп Тайип Эрдоган Абдель Фаттах ас-Сиси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президенты Турции и Египта приглашены в Совет мира по Газе

Конгрессмены США прибыли в Данию с целью снизить напряженность в ситуации вокруг Гренландии

 Конгрессмены США прибыли в Данию с целью снизить напряженность в ситуации вокруг Гренландии

Хаменеи заявил, что возлагает ответственность на Трампа за беспорядки и гибель людей в Иране

Более ста человек погибли на юге Африки в результате наводнений

 Более ста человек погибли на юге Африки в результате наводнений

Трамп 13 января приказал готовиться к удару по Ирану, но передумал из-за возражений

 Трамп 13 января приказал готовиться к удару по Ирану, но передумал из-за возражений

Новая китайская ракета "Церера-2" потерпела неудачу в ходе первого запуска

Новые правила игры глобального мира

 Новые правила игры глобального мира

Суд в Армении вновь освободил главу ГК "Ташир" Карапетяна из СИЗО и поместил под домашний арест

 Суд в Армении вновь освободил главу ГК "Ташир" Карапетяна из СИЗО и поместил под домашний арест

Что случилось этой ночью: суббота, 17 января

Гренландия нужна Соединенным Штатам для эффективности ПРО "Золотой купол"
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 50 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8172 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 422 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });