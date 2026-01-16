Поиск

ЕС призывал иранские власти прекратить применение смертных приговоров

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Смертные казни в Иране вызывают в Евросоюзе всё большую обеспокоенность, и ЕС требует их прекращения, особенно по отношению к мирным манифестантам, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы европейской дипломатии Каи Каллас.

"Мы внимательно следим за всем, что происходит в Иране, и мы приняли к сведению различные сообщения относительно вероятных казней мирных манифестантов", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Он напомнил, что Европейский союз выступает категорически против смертных казней при любых обстоятельствах.

"Мы очень обеспокоены применением смертных приговоров в Иране, которые становятся всё более и более частыми, особенно для подавления внутренних разногласий, и мы призываем иранское правительство положить конец этим казням и избрать политику, ведущую к отказу от них", - продолжил представитель Каллас.

Он отметил, что ЕС осуждает насилие, произвольные задержания и тактику запугивания мирных манифестантов силами безопасности Ирана.

"Мы настоятельно просим власти освободить всех незаконно задержанных людей, так как они пользовались своими справедливыми правами", - сказал аль-Ануни.

По его словам, в ЕС видят в Иране искренние манифестации населения, стремящегося к лучшей жизни, достоинству и свободе - ценностям, которые Евросоюз всегда защищал.

При этом аль-Ануни заявил в ответ на соответствующий вопрос: "Я не перестаю повторять с этой трибуны, что смена режима не является частью политики нашего союза".

Хроника 02 – 16 января 2026 года Протесты в Иране
ЕС Иран Каи Каллас
