Президент Ирана призвал снять ограничения на интернет, введенные из-за протестов

Последствия протестов в Тегеране Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал снять ограничения на подключение страны к глобальному интернету после 11 дней блокировки из-за протестов.

"Существует необходимость обеспечения онлайн-торговли и сокращения ограничений в сфере связи. Я рекомендовал секретарю Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани снять ограничения как можно скорее", - приводит в понедельник EFE слова Пезешкиана.

Кроме того, он призвал с особой тщательностью и справедливостью рассматривать дела задержанных участников протестов, охвативших страну с самого конца ушедшего года.

"В случаях людей, задержанных в связи с недавними событиями, необходимо прежде всего обращать внимание на максимальную тщательность и справедливость при рассмотрении их дел", - отметил он.

Интернет-связь в Иране была практически парализована в Иране с 8 января, когда происходили масштабные протесты в связи с экономической ситуацией в стране. Они начались 28 декабря, когда резко упал курс национальной валюты. Жертвами этих событий стали несколько тысяч человек в разных городах Ирана.