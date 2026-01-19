Поиск

Президент Ирана призвал снять ограничения на интернет, введенные из-за протестов

Президент Ирана призвал снять ограничения на интернет, введенные из-за протестов
Последствия протестов в Тегеране
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал снять ограничения на подключение страны к глобальному интернету после 11 дней блокировки из-за протестов.

В миреТрамп 13 января приказал готовиться к удару по Ирану, но передумал из-за возраженийТрамп 13 января приказал готовиться к удару по Ирану, но передумал из-за возраженийЧитать подробнее

"Существует необходимость обеспечения онлайн-торговли и сокращения ограничений в сфере связи. Я рекомендовал секретарю Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани снять ограничения как можно скорее", - приводит в понедельник EFE слова Пезешкиана.

Кроме того, он призвал с особой тщательностью и справедливостью рассматривать дела задержанных участников протестов, охвативших страну с самого конца ушедшего года.

"В случаях людей, задержанных в связи с недавними событиями, необходимо прежде всего обращать внимание на максимальную тщательность и справедливость при рассмотрении их дел", - отметил он.

Интернет-связь в Иране была практически парализована в Иране с 8 января, когда происходили масштабные протесты в связи с экономической ситуацией в стране. Они начались 28 декабря, когда резко упал курс национальной валюты. Жертвами этих событий стали несколько тысяч человек в разных городах Ирана.

Хроника 02 – 19 января 2026 года Протесты в Иране
Иран Масуд Пезешкиан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

НПЗ NIS в Панчево 27 января поставит потребителям первую партию топлива после перерыва

 НПЗ NIS в Панчево 27 января поставит потребителям первую партию топлива после перерыва

Президент Ирана призвал снять ограничения на интернет, введенные из-за протестов

 Президент Ирана призвал снять ограничения на интернет, введенные из-за протестов

Число новорожденных в Китае обновило исторический минимум

 Число новорожденных в Китае обновило исторический минимум

Число погибших в железнодорожной катастрофе в Испании выросло до 39 человек

Облако плазмы от Солнца ударит по магнитосфере Земли в середине дня вторника

Впервые за 40 лет португальцы не смогли избрать президента в I туре голосования

 Впервые за 40 лет португальцы не смогли избрать президента в I туре голосования

Нефть Brent подорожала до $64,19 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 января

Более 20 человек погибли в результате столкновения скоростных поездов в Испании

 Более 20 человек погибли в результате столкновения скоростных поездов в Испании

Международный экономический форум начнется 19 января в Давосе
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8179 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 16 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });