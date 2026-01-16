Куба готова к равноправному и уважительному диалогу с США

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Достижение какого-либо взаимопонимания между Гаваной и Вашингтоном под принуждением невозможно, заявил в пятницу президент Кубы Мигель Диас-Канель.

"Никакая капитуляция или сдача в плен, а также никакое взаимопонимание, основанное на принуждении или запугивании, невозможно. Куба никогда не пойдет на какие-либо политические уступки. Куба готова на переговоры о взаимопонимании с США на основе равноправия и уважения", - приводит в пятницу его слова агентство ЭФЭ.

"Куба никому не угрожает, и никому не бросает вызовов, но, если, вдруг, нас атакуют, мы будем сражаться так, как нам завещали несколько поколений храбрых кубинских бойцов", - отметил Диас-Канель.

"Не надо нас запугивать, ваши нынешние угрозы напоминают нам все то, чем угрожали нам почти все прежние администрации США, у руля которых находились "ястребы", - добавил кубинский президент.

Высказывания Диас-Канеля прозвучали на масштабной церемонии в память о 32 кубинцах, погибших в Венесуэле 3 января при проведении американской операции по захвату президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

На церемонию, которой предшествовал протестный марш по набережной Гаваны мимо здания американского посольства на Кубе, собрались несколько тысяч человек.

Накануне в Гавану из Каракаса были доставлены кремированные останки 32 кубинцев, погибших во время американской операции по захвату венесуэльского президента Мадуро. В аэропорту имени Хосе Марти в столице Кубы состоялась траурная церемония.

После операции по захвату Мадуро президент США неоднократно заявлял о том, что одной из следующих целей может стать Куба. В настоящее время пост госсекретаря США занимает Марко Рубио, родившийся в семье кубинцев, которые были вынуждены покинуть Кубу после революции 1959 года.