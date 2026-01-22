США планируют сменить власть на Кубе до конца года

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа находится в поиске людей в правительстве Кубы, которые могут помочь сместить нынешний политический режим в республике до конца года, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Воодушевленная американским свержением президента Венесуэлы Николаса Мадуро администрация Трампа ищет близких к кубинскому правительству людей, которые могли бы помочь заключить сделку по свержению коммунистического режима к концу года", - говорится в сообщении.

Согласно публикации, американская администрация считает, что экономика Кубы сейчас "находится на грани краха", а правительство "как никогда уязвимо" после потери важного покровителя в лице Мадуро.

При этом источники подчеркнули, что у чиновников "нет конкретного плана" по свержению кубинского правительства, однако "захват Мадуро и последующие уступки со стороны его союзников" рассматриваются как "предупреждение для Кубы".

В пятницу президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что достижение какого-либо взаимопонимания между Гаваной и Вашингтоном под принуждением невозможно.

"Никакая капитуляция или сдача в плен, а также никакое взаимопонимание, основанное на принуждении или запугивании, невозможно. Куба никогда не пойдет на какие-либо политические уступки. Куба готова на переговоры о взаимопонимании с США на основе равноправия и уважения", - приводит его слова агентство EFE.

После операции по захвату Мадуро президент США неоднократно заявлял о том, что одной из следующих целей может стать Куба. В настоящее время пост госсекретаря США занимает Марко Рубио, родившийся в семье кубинцев, которые были вынуждены покинуть страну после революции 1959 года.