Латвия и Швеция заключили соглашение об укреплении оборонного сотрудничества

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Латвии Андрис Спрудс и его шведский коллега Пол Йонсон подписали в пятницу в Риге соглашение об укреплении оборонного сотрудничества между странами, сообщила пресс-служба латвийского Минобороны.

"Подписанная сегодня Латвией и Швецией дорожная карта сотрудничества охватывает весь спектр обороны - от укрепления сухопутных войск и артиллерии до беспилотных технологий и безопасности воздушного пространства", - сказал Спрудс.

Планируется также более тесное сотрудничество в Балтийском море, укрепление береговой обороны, морского наблюдения и защиты подводной инфраструктуры, а также разработка военно-морских беспилотных систем.

Документ предусматривает сохранение присутствия шведских военных в многонациональной бригаде НАТО в Латвии, включая ротацию механизированного батальона и средств противовоздушной обороны, а также участие Швеции в миссиях НАТО по воздушному патрулированию.

"Решение о размещении в Латвии с этого года артиллерийских систем шведского производства "Archer" значительно повысит возможности непрямого огня и сдерживания Вооруженных сил Латвии, одновременно углубляя тесное и скоординированное сотрудничество двух стран в укреплении региона Балтийского моря", - отметил глава минобороны Латвии.

Дорожная карта сотрудничества предписывает также вооруженным силам обеих стран разработать совместный план действий для обеспечения практической реализации военного взаимодействия.