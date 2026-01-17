Поиск

Истребители НАТО проследили за полетом российского самолета Бе-200 над Балтикой

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пара итальянских истребителей из состава дежурных сил НАТО в пятницу поднималась с авиабазы Эмари в Эстонии для слежения за полетом самолета-амфибии Бе-200 ВМФ РФ над Балтийским морем, сообщило Воздушное командование Североатлантического альянса.

Российский самолет вошел в воздушное пространство над Балтикой со стороны Ленинградской области. Участвовавшие в сопровождении истребители итальянских ВВС, размещенные в Эстонии, входят в состав натовской миссии по патрулированию вдоль восточного фланга альянса.

По данным НАТО, в 2025 году истребители альянса 500 раз экстренно поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов.

Бе-200 НАТО РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гренландия нужна Соединенным Штатам для эффективности ПРО "Золотой купол"

Что произошло за день: пятница, 16 января

В Европе цены на газ за неделю выросли больше, чем за два года

Высший антикоррупционный суд Украины определил для Тимошенко залог в 33 млн грн

В разведке Турции сообщили, что организатор убийства посла РФ в Анкаре живет в Канаде

 В разведке Турции сообщили, что организатор убийства посла РФ в Анкаре живет в Канаде

Глава Минобороны Италии не видит смысла в отправке военных в Гренландию

Президент Ирана сообщил Путину об усилиях властей по нормализации обстановки в стране

Суд вновь поместил под арест главу ГК "Ташир" Карапетяна

Запасы газа в хранилище, ответственном за Прибалтику и Финляндию, ушли ниже 40%
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 47 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8164 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 422 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });