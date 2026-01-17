Истребители НАТО проследили за полетом российского самолета Бе-200 над Балтикой

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пара итальянских истребителей из состава дежурных сил НАТО в пятницу поднималась с авиабазы Эмари в Эстонии для слежения за полетом самолета-амфибии Бе-200 ВМФ РФ над Балтийским морем, сообщило Воздушное командование Североатлантического альянса.

Российский самолет вошел в воздушное пространство над Балтикой со стороны Ленинградской области. Участвовавшие в сопровождении истребители итальянских ВВС, размещенные в Эстонии, входят в состав натовской миссии по патрулированию вдоль восточного фланга альянса.

По данным НАТО, в 2025 году истребители альянса 500 раз экстренно поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов.