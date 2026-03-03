Уиткофф заявил, что США предлагали Ирану отказаться от обогащения урана на 10 лет

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф Фото: Noam Galai/Getty Images

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Делегация США предлагала иранской стороне приостановить обогащение урана на десять лет, но Тегеран полностью отверг эту идею, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

"Мы обсудили с ними десять лет полного отказа от обогащения, и мы заплатим за топливо", - заявил Уиткофф в интервью Fox News.

"Они отвергли это, что в тот самый момент говорило нам о том, что у них и в мыслях не было делать ничего, кроме как продолжать обогащение урана с целью создания оружия", - добавил он.

По словам спецпосланника президента США, уже во время второго раунда переговоров с Ираном было понятно, что прийти к соглашению не удастся.

"Мы приехали туда и попытались заключить с ними честную сделку, и было совершенно ясно, что это будет невозможно, вероятно, к концу второй встречи. Но затем мы вернулись на третью встречу, просто чтобы дать им последний шанс", - заключил Уиткофф.