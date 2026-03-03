Поиск

Джей Ди Вэнс убежден, что операция в Иране не затянется на годы

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что операция США в Иране отличается от военных действий в Ираке и Афганистане и не затянется на годы.

Операция Израиля и США против Ирана

"Отличие заключается в том, что президент четко определил, чего он хочет достичь, и Дональд Трамп просто ни за что не позволит этой стране втянуться в многолетний конфликт без видимого конца и четкой цели", - сказал Вэнс в интервью Fox News.

Наличие четкой цели, по мнению американского вице-президента, свидетельствует о том, что США не собираются сталкиваться с проблемами, "которые у нас были с Ираком и Афганистаном".

По словам Вэнса, цель состоит в том, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие.

"Он (Трамп - ИФ) определил цель так: Иран не может обладать ядерным оружием и должен взять на себя долгосрочное обязательство никогда не пытаться восстановить свой ядерный потенциал", - заявил он.

Вэнс также сообщил, что Трамп знал, что Иран готов к созданию ядерного оружия, и решил принять меры, потому что "это необходимо для защиты национальной безопасности".

Хроника 28 февраля – 03 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США Афганистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $79,76 за баррель

Банк России оспорил в суде ЕС регламент Совета Евросоюза, вводящий блокировку активов ЦБ

Уиткофф заявил, что США предлагали Ирану отказаться от обогащения урана на 10 лет

 Уиткофф заявил, что США предлагали Ирану отказаться от обогащения урана на 10 лет

Джей Ди Вэнс убежден, что операция в Иране не затянется на годы

Что случилось этой ночью: вторник, 3 марта

Уолл-стрит не показала единой динамики в понедельник

 Уолл-стрит не показала единой динамики в понедельник

Израиль нанес удар по зданию телеканала "Аль-Манар" в Бейруте

 Израиль нанес удар по зданию телеканала "Аль-Манар" в Бейруте

Посольство США в Эр-Рияде подверглось атаке беспилотников

Рубио заявил, что самые сильные удары по Ирану еще предстоит нанести

 Рубио заявил, что самые сильные удары по Ирану еще предстоит нанести

CNN утверждает, что США в ближайшие сутки значительно усилят удары по Ирану
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 261 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8559 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });