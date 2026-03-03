Джей Ди Вэнс убежден, что операция в Иране не затянется на годы

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что операция США в Иране отличается от военных действий в Ираке и Афганистане и не затянется на годы.

"Отличие заключается в том, что президент четко определил, чего он хочет достичь, и Дональд Трамп просто ни за что не позволит этой стране втянуться в многолетний конфликт без видимого конца и четкой цели", - сказал Вэнс в интервью Fox News.

Наличие четкой цели, по мнению американского вице-президента, свидетельствует о том, что США не собираются сталкиваться с проблемами, "которые у нас были с Ираком и Афганистаном".

По словам Вэнса, цель состоит в том, чтобы гарантировать, что Иран не получит ядерное оружие.

"Он (Трамп - ИФ) определил цель так: Иран не может обладать ядерным оружием и должен взять на себя долгосрочное обязательство никогда не пытаться восстановить свой ядерный потенциал", - заявил он.

Вэнс также сообщил, что Трамп знал, что Иран готов к созданию ядерного оружия, и решил принять меры, потому что "это необходимо для защиты национальной безопасности".