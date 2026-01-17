Что случилось этой ночью: суббота, 17 января

Антициклон движется на Урал и Сибирь, участие Путина в саммите глав СНГ в Туркменистане, отражение контратаки ВСУ в районе Купянска

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мощный антициклон приведёт к 50-градусным морозам на Урале и в Сибири, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Сейчас очень редкий случай, когда погоду практически на всей территории страны определяет мощнейший и распространённый по территории России антициклон. Его влияние выражено от западных границ страны до Тихоокеанского побережья", - отметил Вильфанд.

- Подразделения группировки войск "Запад" отразили контратаку вооруженных сил Украины в районе Купянска в Харьковской области. Потери ВСУ составили до пяти человек, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

- Президент Российской Федерации Владимир Путин 9 октября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится в Туркменистане в Национальной туристической зоне "Аваза". Отмечается, что в 2026 году Туркменистан будет председательствовать в Содружестве Независимых Государств.

- Пентагон в ближайшие дни начнет переброску на базы вблизи Ирана эскадрилий истребителей и систем противоракетной обороны помимо отправки авианосной группы, которая может прибыть в регион через неделю. Силы ВВС и ПРО планируется разместить на американских базах в Персидском заливе. Общая численность американских войск там в данный момент составляет 30 тыс. военнослужащих.

- Российские военные за минувшую ночь нейтрализовали 99 украинских беспилотников.

- Истребители НАТО проследили за полетом российского самолета Бе-200 над Балтикой. По данным НАТО, в 2025 году истребители альянса 500 раз экстренно поднимались в воздух для сопровождения российских военных самолетов.