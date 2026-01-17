ЕС подпишет в Парагвае соглашение с МЕРКОСУР о свободной торговле

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта примут в субботу в парагвайской столице Асунсьоне участие в подписании соглашения о свободной торговле с общим рынком стран Южной Америки МЕРКОСУР.

Как следует из информации ЕК, соглашение от имени ЕС подпишет европейский комиссар по торговле Марош Шефчович.

"Подписание завершает 25-летнюю историю переговоров между ЕС и МЕРКОСУР, официально создавая одну из крупнейших в мире зон свободной торговли, охватывающую более 700 млн человек", - говорится в коммюнике Еврокомиссии.

Совет ЕС объявил 9 января, что по предложениям ЕК принял два решения, "разрешающих подписание Соглашения о партнерстве между ЕС и МЕРКОСУР (EMPA) и Временного торгового соглашения (ITA) между ЕС и МЕРКОСУР".

По оценке совета, "вместе эти соглашения знаменуют собой важную веху в давних отношениях ЕС с партнерами по МЕРКОСУР - Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем, после вступления в силу они создадут основу для политического диалога, сотрудничества и торговых отношений в рамках модернизированного и всеобъемлющего партнерства".

По мнению фон дер Ляйен, торговое соглашении с МЕРКОСУР укрепит позиции Евросоюза в глобальной экономике.

"В то время когда торговля и зависимости используются в качестве оружия, а опасная, транзакционная природа окружающей нас реальности становится всё более очевидной, это историческое торговое соглашение является ещё одним доказательством того, что Европа выбирает свой собственный курс и остается надежным партнером", - заявила глава ЕК по случаю утверждения советом предложений Еврокомиссии.

Соглашение с МЕРКОСУР по сей день воспринимается неоднозначно в странах ЕС, вызывая горячие протесты европейских сельхозпроизводителей, которые считают, что с наплывом продукции из Южной Америки они окажутся перед фактом недобросовестной конкуренции. Их опасения связаны с тем, что Европу наводнят дешевые южноамериканские продукты, к которым Евросоюз не будет предъявлять таких же строгих требований качества, как к продукции собственных аграриев.

В ответ на массовые протесты сельхозпроизводителей стран Евросоюза против соглашения с МЕРКОСУР фон дер Ляйен заявила 9 января, что в Брюсселе "услышали опасения фермеров стран ЕС и сельскохозяйственного сектора и приняли соответствующие меры". По её утверждению, это соглашение "содержит надежные гарантии для защиты их средств к существованию".

"Мы также усиливаем наши действия в отношении импортного контроля, поскольку правила должны соблюдаться, в том числе и импортерами", - пообещала глава ЕК.

Утверждение в Совете ЕС предложений Еврокомиссии прошло квалифицированным большинством голосов. Австрия, Венгрия, Ирландия, Польша и Франция возражали против заключения этого торгового соглашения.

Позицию европейского сельскохозяйственного сектора поддерживает и часть членов Европарламента. Евродепутаты планируют проголосовать 21 января по запросу в Суд Евросоюза о заключении по соответствию соглашений между ЕС и МЕРКОСУР правовой базе Европейского союза.

Масла в огонь споров о свободной торговле с МЕРКОСУР подлило и то, что его подписание организовано до одобрения в Европарламенте. Евродепутаты проголосуют 22 января по вотуму недоверия Европейской комиссии в связи с этим торговым соглашением.