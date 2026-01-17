ЕС и МЕРКОСУР подписали соглашение о партнерстве и торговое соглашение

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Соглашение о партнерстве (EMPA) и Временное торговое соглашение (iTA) между Евросоюзом и Общим рынком стран Южной Америки (МЕРКОСУР) подписаны в субботу в парагвайской столице Асунсьоне, сообщила Еврокомиссия (ЕК), которая назвала это событие "исторической вехой в отношениях между двумя регионами".

"Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта и лидеры стран МЕРКОСУР присутствовали на подписании Соглашения о партнерстве между ЕС и МЕРКОСУР и Временного торгового соглашения между ЕС и МЕРКОСУР комиссаром ЕС по торговле Марошем Шефчовичем и его коллегами из стран МЕРКОСУР", - говорится в опубликованном коммюнике ЕК.

"Сегодня два региона-единомышленника открывают новую главу возможностей для более чем 700 млн граждан. Благодаря этому взаимовыгодному партнерству мы оба выиграем экономически, дипломатически и геополитически. Наши компании будут создавать экспорт, обеспечивать экономический рост и рабочие места. Мы будем поддерживать друг друга в наших переходах к экологически чистой и цифровой экономике. И наш сигнал остальному миру ясен: ЕС и МЕРКОСУР выбирают сотрудничество вместо конкуренции и партнерство вместо поляризации", - заявила фон дер Ляйен.

В Брюсселе напоминают, что подписанное в Парагвае торговое соглашение с МЕРКОСУР создаст "одну из крупнейших торговых зон в мире".

По данным ЕК, соглашение откроет значительные новые торговые возможности для компаний по всему ЕС, что приведет к увеличению ежегодного экспорта в МЕРКОСУР на 39% (примерно на 49 млрд евро), а также поддержит сотни тысяч рабочих мест в ЕС.

"Соглашение также посылает сильный геополитический сигнал, демонстрируя общую приверженность ЕС и МЕРКОСУР многостороннему сотрудничеству и международному порядку, основанному на правилах. В период глобальной неопределенности и растущей фрагментации это соглашение подчеркивает ценность сотрудничества, диалога и международного партнерства", - сказано в коммюнике ЕК.

Соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР по сей день воспринимается неоднозначно в странах ЕС, вызывая горячие протесты европейских сельхозпроизводителей, которые считают, что с наплывом продукции из Южной Америки они окажутся перед фактом недобросовестной конкуренции. Их опасения связаны с тем, что Европу наводнят дешевые южноамериканские продукты, к которым Евросоюз не будет предъявлять таких же строгих требований качества, как к продукции собственных аграриев.

Позицию европейского сельскохозяйственного сектора поддерживает и часть членов Европарламента, который пока не утвердил подписанные соглашения. Евродепутаты планируют проголосовать 21 января по запросу в Суд Евросоюза о заключении по соответствию соглашений между ЕС и МЕРКОСУР правовой базе Европейского союза.

Кроме того, евродепутаты проголосуют 22 января по вотуму недоверия Европейской комиссии в связи с торговым соглашением.