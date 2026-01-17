Ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутниками оптико-электронной разведки США

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в субботу по московскому времени в рамках миссии NROL-105 стартовала на орбиту с группой мини-спутников Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен с базы американских Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в пятницу в 20:39 по Тихоокеанскому времени США (в субботу в 07:39 мск).

Детальные сведения о предназначении и количестве аппаратов в полезной нагрузке носителя строго засекречены.

По данным специализированного издания Next Spaceflight, в рамках миссии NROL-105 на орбиту выведена 12-я по счету с 2023 года группа мини-спутников оптико-электронной разведки.

В 2026 году планируется провести в общей сложности полдюжины запусков таких аппаратов. Они будут продолжаться вплоть до 2029 года, сообщило NRO.

Ранее представители NRO отмечали, что стремятся в четыре раза увеличить количество своих космических аппаратов на орбите. По их данным, это в сочетании с новыми технологиями на спутниках обеспечит десятикратное увеличение объема сбора разведывательной информации. Меньшие по размеру и более многочисленные спутники позволят гораздо чаще отслеживать критически важные районы, что приведет к более быстрому получению разведывательной информации, пояснили в ведомстве.

Спутники созданы в рамках контракта на сумму $1,8 млрд., заключенного NRO в 2021 году с компаниями SpaceX и Northrop Grumman.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась во второй раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на площадку LZ-4 на базе Ванденберг.