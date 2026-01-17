Поиск

Ракета SpaceX стартовала на орбиту со спутниками оптико-электронной разведки США

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в субботу по московскому времени в рамках миссии NROL-105 стартовала на орбиту с группой мини-спутников Национального управления военно-космической разведки США (NRO), сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен с базы американских Космических сил США Ванденберг в Калифорнии в пятницу в 20:39 по Тихоокеанскому времени США (в субботу в 07:39 мск).

Детальные сведения о предназначении и количестве аппаратов в полезной нагрузке носителя строго засекречены.

По данным специализированного издания Next Spaceflight, в рамках миссии NROL-105 на орбиту выведена 12-я по счету с 2023 года группа мини-спутников оптико-электронной разведки.

В 2026 году планируется провести в общей сложности полдюжины запусков таких аппаратов. Они будут продолжаться вплоть до 2029 года, сообщило NRO.

Ранее представители NRO отмечали, что стремятся в четыре раза увеличить количество своих космических аппаратов на орбите. По их данным, это в сочетании с новыми технологиями на спутниках обеспечит десятикратное увеличение объема сбора разведывательной информации. Меньшие по размеру и более многочисленные спутники позволят гораздо чаще отслеживать критически важные районы, что приведет к более быстрому получению разведывательной информации, пояснили в ведомстве.

Спутники созданы в рамках контракта на сумму $1,8 млрд., заключенного NRO в 2021 году с компаниями SpaceX и Northrop Grumman.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась во второй раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на площадку LZ-4 на базе Ванденберг.

SpaceX Falcon 9 США Northrop Grumman
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 17 января

Гренландия нужна Соединенным Штатам для эффективности ПРО "Золотой купол"

Что произошло за день: пятница, 16 января

В Европе цены на газ за неделю выросли больше, чем за два года

Высший антикоррупционный суд Украины определил для Тимошенко залог в 33 млн грн

В разведке Турции сообщили, что организатор убийства посла РФ в Анкаре живет в Канаде

 В разведке Турции сообщили, что организатор убийства посла РФ в Анкаре живет в Канаде

Глава Минобороны Италии не видит смысла в отправке военных в Гренландию

Президент Ирана сообщил Путину об усилиях властей по нормализации обстановки в стране

Суд вновь поместил под арест главу ГК "Ташир" Карапетяна

Запасы газа в хранилище, ответственном за Прибалтику и Финляндию, ушли ниже 40%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8167 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 48 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 422 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });