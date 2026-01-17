Поиск

Новая китайская ракета "Церера-2" потерпела неудачу в ходе первого запуска

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Китайская коммерческая ракета-носитель "Церера-2" (Ceres-2) компании Galactic Energy, стартовавшая в субботу в свой первый демонстрационный полет, потерпела неудачу при взлете, сообщает "Синьхуа".

Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 12:08 по пекинскому времени (в 07:08 по Москве). В ходе полета в работе первой ступени носителя возникла неисправность.

Ракета "Церера-2" предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки массой 1,6 тонны. Ее стартовая масса достигает около 100 тонн. Носитель оснащен тремя твердотопливными ступенями и жидкотопливной верхней ступенью.

Ранее в субботу также неудачей закончился запуск китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" (Long March-3B) cо спутником "Шицзянь-32" (Shijian-32), предназначенным для мониторинга космической среды и испытания технологий. Во время полета в работе носителя возникли неполадки. Спутник был потерян.

Китай Galactic Energy Церера-2 Ceres-2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новая китайская ракета "Церера-2" потерпела неудачу в ходе первого запуска

Новые правила игры глобального мира

 Новые правила игры глобального мира

Суд в Армении вновь освободил главу ГК "Ташир" Карапетяна из СИЗО и поместил под домашний арест

 Суд в Армении вновь освободил главу ГК "Ташир" Карапетяна из СИЗО и поместил под домашний арест

Что случилось этой ночью: суббота, 17 января

Гренландия нужна Соединенным Штатам для эффективности ПРО "Золотой купол"

Что произошло за день: пятница, 16 января

В Европе цены на газ за неделю выросли больше, чем за два года

Высший антикоррупционный суд Украины определил для Тимошенко залог в 33 млн грн

В разведке Турции сообщили, что организатор убийства посла РФ в Анкаре живет в Канаде

 В разведке Турции сообщили, что организатор убийства посла РФ в Анкаре живет в Канаде

Глава Минобороны Италии не видит смысла в отправке военных в Гренландию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8167 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 48 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 422 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });