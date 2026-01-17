Новая китайская ракета "Церера-2" потерпела неудачу в ходе первого запуска

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Китайская коммерческая ракета-носитель "Церера-2" (Ceres-2) компании Galactic Energy, стартовавшая в субботу в свой первый демонстрационный полет, потерпела неудачу при взлете, сообщает "Синьхуа".

Запуск был осуществлен с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 12:08 по пекинскому времени (в 07:08 по Москве). В ходе полета в работе первой ступени носителя возникла неисправность.

Ракета "Церера-2" предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки массой 1,6 тонны. Ее стартовая масса достигает около 100 тонн. Носитель оснащен тремя твердотопливными ступенями и жидкотопливной верхней ступенью.

Ранее в субботу также неудачей закончился запуск китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" (Long March-3B) cо спутником "Шицзянь-32" (Shijian-32), предназначенным для мониторинга космической среды и испытания технологий. Во время полета в работе носителя возникли неполадки. Спутник был потерян.