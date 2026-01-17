Поиск

Более ста человек погибли на юге Африки в результате наводнений
Последствия наводнения в Мозамбике
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сильнейшие наводнения на фоне обильных осадков затронули три страны на юге Африки. Как сообщает Associated Press, более ста человек погибли в ЮАР, Мозамбике и Зимбабве.

Местные синоптики предупреждают, что дожди в регионе продолжатся, что грозит новыми разрушениями.

Больше всего пострадал Мозамбик, где наводнения затронули более 200 тыс. человек. Разрушены тысячи домов, десятки тысяч человек ждут эвакуации.

Отмечается, что сезон дождей в этом году оказался особенно неблагоприятным. В Мозамбике с конца прошлого года скончались уже 103 человека, но местные власти отмечают, что в этой статистике и люди, погибшие от ударов молний, и утонувшие при наводнении, и жертвы обрушения инфраструктуры, и умершие от холеры.

Это небогатую страну также ждет продуктовый кризис из-за общего неблагоприятного финансового положения и последствий нескольких циклонов. От воды пострадало более 70 тыс. га сельхозугодий.

В соседней ЮАР погибли не менее 30 человек. В Зимбабве - не менее 70.

Также удар стихии ощутили остров Мадагаскар, Малави и Замбия.

Американская Система раннего предупреждения об опасности голода сообщает, что наводнения грозят по меньшей мере семи странам на юге Африки. Предположительно из-за климатического явления Ла-Нинья, которое возникает каждые несколько лет в результате колебаний температуры океана в экваториальной полосе Тихого океана. Оно приносит сильные осадки на юго-восток Африки.

Зимбабве Мадагаскар Мозамбик ЮАР Малави Африка
