Православные празднуют Крещение Господне
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В понедельник православные верующие отмечают один из древнейших христианских праздников - Крещение Господне, или Богоявление.

Праздник установлен в память о крещении Христа, которое Он принял в реке Иордан от пророка Иоанна Предтечи. Согласно Евангелию, когда Иисус вышел из реки, на Него снизошел Святой Дух в виде голубя, а с небес раздался голос Бога-Отца: "Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение".

Первые упоминания о празднике относятся к началу III века - тогда он отмечался вместе с Рождеством, и разделили эти торжества лишь к концу IV века. В первые века в праздник Богоявления христианская община пополнялась новыми членами, которые принимали крещение в этот день.

Предшествует празднику крещенский сочельник, когда верующие постом и молитвой готовят себя к предстоящему торжеству.

