Что случилось этой ночью: понедельник, 19 января

Суд приостановил работу роддома в Новокузнецке, более 20 человек погибли при столкновении поездов на юге Испании, православные христиане отмечают Крещение Господне

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Суд в Кузбассе приостановил на 90 суток работу роддома в Новокузнецке, где умерли девять младенцев, из-за выявленных нарушений. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области. Законный представитель больницы признал вину юрлица в совершении правонарушения.

- Страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро или ряд ограничений для американских компаний на фоне ситуации с Гренландией, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. Мера может стать ответом на угрозы Дональда Трампа ввести пошлины в отношении стран, поддерживающих Гренландию.

- По меньшей мере 21 человек погиб и около 100 получили ранения в результате столкновения двух скоростных поездов на юге Испании. По данным СМИ, всего в двух поездах находилось около 400 человек. Железнодорожное сообщение между Мадридом и городами Андалусии прекращено.

- Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln вошла в Малаккский пролив по пути на Ближний Восток, сообщила The Jerusalem Post. Ожидается, что они прибудут в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) через 5-7 дней.

- Военнослужащие группировок "Запад", "Восток" и "Южная" в течение суток ликвидировали 54 пункта управления беспилотной авиацией армии Украины.

- Один из режиссеров мультфильма Disney "Король Лев" Роджер Аллерс скончался в возрасте 76 лет, сообщило Variety.

- Православные христиане отмечают Крещение Господне, один из 12 главных христианских праздников.