Поиск

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 января

Суд приостановил работу роддома в Новокузнецке, более 20 человек погибли при столкновении поездов на юге Испании, православные христиане отмечают Крещение Господне

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Суд в Кузбассе приостановил на 90 суток работу роддома в Новокузнецке, где умерли девять младенцев, из-за выявленных нарушений. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области. Законный представитель больницы признал вину юрлица в совершении правонарушения.

- Страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро или ряд ограничений для американских компаний на фоне ситуации с Гренландией, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. Мера может стать ответом на угрозы Дональда Трампа ввести пошлины в отношении стран, поддерживающих Гренландию.

- По меньшей мере 21 человек погиб и около 100 получили ранения в результате столкновения двух скоростных поездов на юге Испании. По данным СМИ, всего в двух поездах находилось около 400 человек. Железнодорожное сообщение между Мадридом и городами Андалусии прекращено.

- Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Abraham Lincoln вошла в Малаккский пролив по пути на Ближний Восток, сообщила The Jerusalem Post. Ожидается, что они прибудут в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) через 5-7 дней.

- Военнослужащие группировок "Запад", "Восток" и "Южная" в течение суток ликвидировали 54 пункта управления беспилотной авиацией армии Украины.

- Один из режиссеров мультфильма Disney "Король Лев" Роджер Аллерс скончался в возрасте 76 лет, сообщило Variety.

- Православные христиане отмечают Крещение Господне, один из 12 главных христианских праздников.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 января

Более 20 человек погибли в результате столкновения скоростных поездов в Испании

 Более 20 человек погибли в результате столкновения скоростных поездов в Испании

Международный экономический форум начнется 19 января в Давосе

Православные празднуют Крещение Господне

 Православные празднуют Крещение Господне

ЕС может ввести пошлины на товары из США на фоне ситуации с Гренландией

Что произошло за день: воскресенье, 18 января

Несколько стран НАТО выпустили заявление в поддержку Гренландии на фоне угроз Трампа

Опрос показал, что французы всё больше разочаровываются в Макроне

 Опрос показал, что французы всё больше разочаровываются в Макроне

СМИ сообщили о готовности Катара участвовать в Совете мира по Газе под руководством Трампа

Трамп собирается брать по $1 млрд за превышающее 3-летний срок участие в Совете мира по Газе

 Трамп собирается брать по $1 млрд за превышающее 3-летний срок участие в Совете мира по Газе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8175 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 16 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });