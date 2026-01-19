Международный экономический форум начнется 19 января в Давосе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Одни из самых влиятельных политиков, бизнесменов и академиков соберутся в Давосе на Международный экономический форум (МЭФ) с 19 по 23 января.

Темой 56-го ежегодного форума организаторы заявили "Дух диалога". Они предлагают гостям мероприятия ответить на пять вопросов: "Как мы можем сотрудничать в мире с более высокой конкуренцией?", "Как мы можем разблокировать источники роста?", "Как мы можем лучше инвестировать в людей?", "Как мы можем внедрять инновации в больших масштабах ответственно?" и "Как мы можем прийти к процветанию в планетарных границах?".

Организаторы считают, что главной темой мероприятия станет обсуждение беспрецедентной скорости инноваций и технологического развития. В СМИ предполагают, что будут подниматься темы использования ИИ, конфликта международного сотрудничества с национальными интересами и экономического роста и обогащения в рамках, которые позволят не нанести планете непоправимый ущерб.

Вместе с тем предполагается, что на "полях" форума мировые лидеры обсудят не только экономику, но и текущие политические проблемы. В частности, Financial Times сообщала, что лидеры Италии, Франции, Канады и Великобритании надеются провести на саммите в Давосе переговоры с президентом США Дональдом Трампом, чтобы добиться от него поддержки гарантий безопасности Украине. По словам собеседников газеты, лидеры попытаются добиться от Трампа одобрения и поддержки декларации "коалиции желающих" о намерениях по поводу размещения на украинской территории многонациональных сил после остановки там боевых действий.

Выступление Трампа с речью ожидается в среду, 21 января.

Деловую программу форума по традиции закроет сессия "Глобальный экономический прогноз" (пятница, 23 января) с участием главы МВФ Кристалины Георгиевой, руководителя ЕЦБ Кристин Лагард и гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

Ожидается, что форум посетят около 400 политических лидеров - рекорд за всю историю МЭФ. Из них будет около 65 глав государств, в том числе шесть лидеров стран G7. Всего МЭФ посетят представители более 130 стран. Среди лидеров, намеревающихся посетить форум - Трамп, Эмманюэль Макрон (Франция), Урсула фон дер Ляйен (ЕС), Прабово Субианто (Индонезия), Фридрих Мерц (Германия), Хавьер Милей (Аргентина), Марк Карни (Канада), Александр Вучич (Сербия), Ильхам Алиев (Азербайджан), Владимир Зеленский (Украина), Александер Стубб (Финляндия) и другие. Китай на форуме представит вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн (выступит 20 января).

Также на мероприятии будут присутствовать почти 850 директоров и руководителей успешных компаний. Мировой бизнес представят представители таких компаний и банков, как Alphabet, Cisco, NVIDIA, Microsoft, Amazon, Palantir, SAP, IBM, HP, Mubadala, BlackRock, Nasdaq, Deutsche Bank, Euroclear, JPMorganChase, Bank of America, BonY, UBS, BHP, ExxonMobil, EDF, TotalEnergies, Trafigura, Engie, Petronas, OMV, Pfizer и др.

Российская делегация в последний раз приезжала на форум в январе 2020 г. Следующего полноформатного Давоса из-за пандемии пришлось ждать три года, а к этому моменту участию высокопоставленных чиновников и топ-бизнесменов из России в форуме уже препятствовали геополитические факторы.

Тогда же в Давос прилетал и Трамп, чей первый срок президентских полномочий постепенно приближался к завершению. Джо Байден в статусе главы государства на форум не приезжал, а вернувшийся в Белый дом Трамп в прошлом году ограничился видеообращением (первый день ВЭФ-2025 совпал с его инаугурацией).

На время форума в Давосе будет усилена безопасность. Швейцария задействует около 5 тыс. военных для охраны важных объектов инфраструктуры, обеспечения суверенитета воздушного пространства и оказания логистической поддержки.