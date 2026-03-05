Поиск

Карни не исключил участия Канады в действиях против Ирана

Карни не исключил участия Канады в действиях против Ирана
Премьер-министр Канады Марк Карни
Фото: Hilary Wardhaugh/Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Марк Карни не исключил, что вооруженные силы его страны могли бы участвовать в конфликте вокруг Ирана, поддерживая своих союзников.

"Вы задали фундаментальный гипотетический вопрос про конфликт, который может распространиться очень широко. Сегодняшние события и события недавнего времени указывают на это, поэтому никогда нельзя категорически исключать участие. Мы будем поддерживать наших союзников", - сказал Карни журналистам в Канберре после выступления в парламенте Австралии, его слова приводит CNN.

При этом премьер, как отмечают американские СМИ, подчеркнул, что Канада не будет участвовать в американо-израильской военной операции сейчас.

Хроника 28 февраля – 05 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Канада Марк Карни
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 5 марта

Карни не исключил участия Канады в действиях против Ирана

 Карни не исключил участия Канады в действиях против Ирана

Венесуэла продаст до тонны золота в США

 Венесуэла продаст до тонны золота в США

США разместят стратегические бомбардировщики на британских базах для ударов по Ирану

Утечка нефти произошла в результате взрыва на танкере у берегов Кувейта

В МИД РФ заявили о готовности Москвы стать посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана

ПВО Саудовской Аравии сбили три крылатые ракеты над Эль-Харджем

Рютте заявил, что страны НАТО поддерживают действия США против Ирана

 Рютте заявил, что страны НАТО поддерживают действия США против Ирана

Fox News сообщил, что иракские курды начали наступление на Иран

Сенат США отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

 Сенат США отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8573 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 381 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 143 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });