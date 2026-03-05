Карни не исключил участия Канады в действиях против Ирана

Премьер-министр Канады Марк Карни Фото: Hilary Wardhaugh/Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Марк Карни не исключил, что вооруженные силы его страны могли бы участвовать в конфликте вокруг Ирана, поддерживая своих союзников.

"Вы задали фундаментальный гипотетический вопрос про конфликт, который может распространиться очень широко. Сегодняшние события и события недавнего времени указывают на это, поэтому никогда нельзя категорически исключать участие. Мы будем поддерживать наших союзников", - сказал Карни журналистам в Канберре после выступления в парламенте Австралии, его слова приводит CNN.

При этом премьер, как отмечают американские СМИ, подчеркнул, что Канада не будет участвовать в американо-израильской военной операции сейчас.