Что случилось этой ночью: четверг, 5 марта

Сенат США отклонил проект резолюции по Ирану, в Ираке случился блэкаут, ПВО Саудовской Аравии сбили три крылатые ракеты

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сенат США отклонил проект резолюции, направленной на ограничение полномочий президента Дональда Трампа в военной операции против Ирана. Документ поддержали 47 сенаторов, 53 высказались против.

- Ирак столкнулся с полным отключением электричества. Причиной масштабного сбоя стала техническая неисправность, связанная с внезапным снижением поставок газа на электростанцию Румейла на юге страны.

- Генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Newsmax заявил, что союзники широко поддерживают американскую операцию в Иране, хотя сам альянс в ней не участвует.

- Россия готова предоставить посреднические услуги при урегулировании конфликта вокруг Ирана, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

- Средства ПВО Саудовской Аравии уничтожили три крылатые ракеты вблизи города Эль-Хардж к юго-востоку от Эр-Рияда.

- Утечка нефти произошла в результате взрыва на танкере у берегов Кувейта, сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Экипаж судна находится в безопасности, название и принадлежность танкера не уточняются.

- Министр энергетики США Крис Райт заявил, что, как только позволит оперативная обстановка, американские ВМС начнут сопровождать коммерческие суда при проходе через Ормузский пролив.

