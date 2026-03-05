Поиск

Венесуэла продаст до тонны золота в США

Венесуэла продаст до тонны золота в США
Фото: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Государственная золотодобывающая компания Венесуэлы Minerven подписала многомиллионную сделку по продаже золота в США, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из них, в рамках сделки компания Minerven должна предоставить от 650 до 1 тыс. кг золотых слитков Dore сырьевому трейдеру Trafigura.

Собеседники отметили, что Trafigura будет поставлять золото на нефтеперерабатывающие заводы США по отдельному соглашению с американским правительством.

Источники издания также заявляют, что министр внутренних дел США Дуг Бергам, который прибыл в Венесуэлу в среду, чтобы обсудить возможности добычи нефти и полезных ископаемых, помог заключить контракт на поставку золота.

США Венесуэла золото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Венесуэла продаст до тонны золота в США

 Венесуэла продаст до тонны золота в США

США разместят стратегические бомбардировщики на британских базах для ударов по Ирану

Утечка нефти произошла в результате взрыва на танкере у берегов Кувейта

В МИД РФ заявили о готовности Москвы стать посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана

ПВО Саудовской Аравии сбили три крылатые ракеты над Эль-Харджем

Рютте заявил, что страны НАТО поддерживают действия США против Ирана

 Рютте заявил, что страны НАТО поддерживают действия США против Ирана

Fox News сообщил, что иракские курды начали наступление на Иран

Сенат США отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

 Сенат США отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

В Ираке случился полный блэкаут

 В Ираке случился полный блэкаут

Что произошло за день: среда, 4 марта
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 380 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8571 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 143 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });