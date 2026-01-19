Европейские рынки акций в основном завершили торги пятницы снижением

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном завершили торги в пятницу в минусе, исключением стал испанский индикатор.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка снизился на 0,03% - до 614,38 пункта.

Британский индекс FTSE 100 потерял 0,04%, германский DAX - 0,22%, французский CAC 40 - 0,65%, итальянский FTSE MIB - 0,11%, испанский IBEX 35 прибавил 0,39%.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Гренландии, на которую претендует президент США Дональд Трамп. Газета Financial Times сообщила ранее, что военнослужащие НАТО будут присутствовать на острове на постоянной основе. Несколько европейских стран присоединились к Дании и направили солдат для усиления его безопасности.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали замедление инфляции в Германии. Потребительские цены в ФРГ, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в декабре увеличились на 2% в годовом выражении, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis), представившее окончательные данные. В ноябре инфляция в Германии составила 2,6% в ноябре. Ее декабрьские темпы оказались самыми низкими за пять месяцев.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали акции норвежского поставщика военного оборудования Kongsberg Gruppen, подорожавшие на 9,5%.

Бумаги ряда других компаний и поставщиков оборонной отрасли также поднялись в цене в том числе, BAE Systems - на 2,3%, Thales - на 2,6%, Leonardo - на 1,7%, Hensoldt - на 3,2%, Saab - на 1,8%, Rolls-Royce - на 1%.

Капитализация производителя оборудования для выпуска чипов ASML Holding поднялась на 1,6%. Аналитики Morgan Stanley видят потенциал подъема цены акций компании на 70% на фоне крупных инвестиций чипмейкеров в производство.

Лидером снижения в сводном индексе стали бумаги финской инвестиционной Mandatum (-6%).

Котировки акций горнодобывающих компаний опустились вслед за снижением цен на металлы Рыночная стоимость Antofagasta уменьшилась на 2,9%, Rio Tinto - на 2%, Glencore - на 2,6%, Anglo American - на 2,4%. Акции золотодобывающей компании Fresnillo подешевели на 0,2%, Endeavour Mining - на 2,7%.

Цена бумаг норвежской Equinor увеличилась на 3,5% на информации о том, что американский суд разрешил компании продолжить строительство ветропарка в США, приостановленное в декабре администрацией Трампа.

Стоимость акций Daimler Truck Holding опустилась на 1,2%. Германский производитель грузовиков сократил поставки в 2025 году на 8% из-за "сложных" рыночных условий в Северной Америке.