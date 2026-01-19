Поиск

Европейские рынки акций в основном завершили торги пятницы снижением

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном завершили торги в пятницу в минусе, исключением стал испанский индикатор.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка снизился на 0,03% - до 614,38 пункта.

Британский индекс FTSE 100 потерял 0,04%, германский DAX - 0,22%, французский CAC 40 - 0,65%, итальянский FTSE MIB - 0,11%, испанский IBEX 35 прибавил 0,39%.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Гренландии, на которую претендует президент США Дональд Трамп. Газета Financial Times сообщила ранее, что военнослужащие НАТО будут присутствовать на острове на постоянной основе. Несколько европейских стран присоединились к Дании и направили солдат для усиления его безопасности.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали замедление инфляции в Германии. Потребительские цены в ФРГ, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в декабре увеличились на 2% в годовом выражении, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis), представившее окончательные данные. В ноябре инфляция в Германии составила 2,6% в ноябре. Ее декабрьские темпы оказались самыми низкими за пять месяцев.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали акции норвежского поставщика военного оборудования Kongsberg Gruppen, подорожавшие на 9,5%.

Бумаги ряда других компаний и поставщиков оборонной отрасли также поднялись в цене в том числе, BAE Systems - на 2,3%, Thales - на 2,6%, Leonardo - на 1,7%, Hensoldt - на 3,2%, Saab - на 1,8%, Rolls-Royce - на 1%.

Капитализация производителя оборудования для выпуска чипов ASML Holding поднялась на 1,6%. Аналитики Morgan Stanley видят потенциал подъема цены акций компании на 70% на фоне крупных инвестиций чипмейкеров в производство.

Лидером снижения в сводном индексе стали бумаги финской инвестиционной Mandatum (-6%).

Котировки акций горнодобывающих компаний опустились вслед за снижением цен на металлы Рыночная стоимость Antofagasta уменьшилась на 2,9%, Rio Tinto - на 2%, Glencore - на 2,6%, Anglo American - на 2,4%. Акции золотодобывающей компании Fresnillo подешевели на 0,2%, Endeavour Mining - на 2,7%.

Цена бумаг норвежской Equinor увеличилась на 3,5% на информации о том, что американский суд разрешил компании продолжить строительство ветропарка в США, приостановленное в декабре администрацией Трампа.

Стоимость акций Daimler Truck Holding опустилась на 1,2%. Германский производитель грузовиков сократил поставки в 2025 году на 8% из-за "сложных" рыночных условий в Северной Америке.

CAC 40 DAX Daimler Truck FTSE 100 FTSE MIB
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 января

Более 20 человек погибли в результате столкновения скоростных поездов в Испании

 Более 20 человек погибли в результате столкновения скоростных поездов в Испании

Международный экономический форум начнется 19 января в Давосе

Православные празднуют Крещение Господне

 Православные празднуют Крещение Господне

ЕС может ввести пошлины на товары из США на фоне ситуации с Гренландией

Что произошло за день: воскресенье, 18 января

Несколько стран НАТО выпустили заявление в поддержку Гренландии на фоне угроз Трампа

Опрос показал, что французы всё больше разочаровываются в Макроне

 Опрос показал, что французы всё больше разочаровываются в Макроне

СМИ сообщили о готовности Катара участвовать в Совете мира по Газе под руководством Трампа

Трамп собирается брать по $1 млрд за превышающее 3-летний срок участие в Совете мира по Газе

 Трамп собирается брать по $1 млрд за превышающее 3-летний срок участие в Совете мира по Газе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8175 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 16 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 51 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });