США временно разрешили Индии покупать находящуюся на танкерах в море российскую нефть

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Минфин США разрешил Индии временно закупать нефть РФ, находящуюся на танкерах в море, заявил министр финансов Скотт Бессент.

"Чтобы обеспечить поступление нефти на мировой рынок, министерство финансов США временно, на 30 дней, разрешает индийским нефтеперерабатывающим предприятиям закупать российскую нефть", - объявил Бессент в соцсети X.

Он отметил, что эта мера не принесет "существенной финансовой выгоды российскому правительству", потому что "разрешает только операции с нефтью, которая уже находится в море".

Бессент выразил надежду, что Индия как важный партнер США увеличит закупки американской нефти.

