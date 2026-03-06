МИД Ирана заявил о готовности страны противостоять возможной наземной операции США

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Наземное вторжение в Иран стало бы катастрофой для США, считает министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

"Мы уверены, что сможем противостоять им (в случае наземного вторжения - ИФ), и это стало бы для них большой катастрофой", - заявил Аракчи в интервью NBC News.

По словам главы иранского МИД, "в этой войне не будет победителей", и Иран не просит о прекращении огня.

"Дело в том, что у нас нет никакого положительного опыта переговоров с Соединенными Штатами. Знаете, особенно с этой администрацией. Мы дважды вели переговоры в прошлом году и в этом, а затем посреди переговоров они атаковали нас", - сказал Аракчи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне нынешней эскалации ситуации Тегеран хочет соглашения, но он опоздал, потому что Вашингтон хочет воевать.

"Они звонят, спрашивают: "Как нам заключить соглашение?" Я говорю: "Вы немного опоздали". И мы хотим воевать сейчас больше, чем они", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.

Он не уточнил, кто именно с иранской стороны контактировал с США.