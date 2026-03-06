Поиск

МИД Ирана заявил о готовности страны противостоять возможной наземной операции США

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Наземное вторжение в Иран стало бы катастрофой для США, считает министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

Операция Израиля и США против Ирана

"Мы уверены, что сможем противостоять им (в случае наземного вторжения - ИФ), и это стало бы для них большой катастрофой", - заявил Аракчи в интервью NBC News.

По словам главы иранского МИД, "в этой войне не будет победителей", и Иран не просит о прекращении огня.

"Дело в том, что у нас нет никакого положительного опыта переговоров с Соединенными Штатами. Знаете, особенно с этой администрацией. Мы дважды вели переговоры в прошлом году и в этом, а затем посреди переговоров они атаковали нас", - сказал Аракчи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне нынешней эскалации ситуации Тегеран хочет соглашения, но он опоздал, потому что Вашингтон хочет воевать.

"Они звонят, спрашивают: "Как нам заключить соглашение?" Я говорю: "Вы немного опоздали". И мы хотим воевать сейчас больше, чем они", - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.

Он не уточнил, кто именно с иранской стороны контактировал с США.

Хроника 28 февраля – 06 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Аббас Аракчи США Тегеран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД Ирана заявил о готовности страны противостоять возможной наземной операции США

США временно разрешили Индии покупать находящуюся на танкерах в море российскую нефть

Иран отложил объявление преемника Хаменеи из соображений безопасности

 Иран отложил объявление преемника Хаменеи из соображений безопасности

Палата представителей отклонила резолюцию об ограничении полномочий Трампа в Иране

 Палата представителей отклонила резолюцию об ограничении полномочий Трампа в Иране

В Израиле количество американских самолетов-заправщиков превысило 30

 В Израиле количество американских самолетов-заправщиков превысило 30

Что произошло за день: четверг, 5 марта

Трамп заявил, что видит желание Путина, но не Зеленского достичь урегулирования на Украине

Трамп хотел бы лично участвовать в определении нового верховного лидера Ирана

 Трамп хотел бы лично участвовать в определении нового верховного лидера Ирана

В ВОЗ подтвердили данные о 13 атаках на объекты системы здравоохранения в Иране

 В ВОЗ подтвердили данные о 13 атаках на объекты системы здравоохранения в Иране

В Абу-Даби слышны взрывы, работают системы ПВО
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 435 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8578 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 137 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 144 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });