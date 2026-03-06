Иран отложил объявление преемника Хаменеи из соображений безопасности

Портрет аятоллы Али Хаменеи в центре Тегерана Фото: Majid Saeedi/Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Иран отложил назначение преемника убитого верховного лидера аятоллы Али Хаменеи из соображений безопасности, сообщает The New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников.

По данным источников издания, после того как стало известно, что главным претендентом на место верховного лидера Ирана является сын аятоллы Хаменеи - Моджтаба, опасения по поводу его безопасности усилились.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в среду, что любой лидер, назначенный Ираном на смену Хаменеи, "будет целью на уничтожение".

В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал кандидатуру сына Хаменеи Моджтабу недопустимой.

"Мы хотим видеть кого-то, кто принесет гармонию и мир в Иран", - подчеркнул Трамп в интервью Axios.

Верховный лидер Ирана Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на источники сообщало, что Моджтаба Хаменеи является главным претендентом на пост верховного лидера Ирана.