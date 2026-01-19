Поиск

Нефть Brent подорожала до $64,19 за баррель

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны на фоне ослабления напряженности вокруг Ирана и общего ухода инвесторов от риска в связи с ситуацией вокруг Гренландии, претензии на которую заявляет президент США Дональд Трамп.

Активность торгов в понедельник может быть ниже обычной, поскольку биржи США закрыты в связи с праздником (День Мартина Лютера Кинга).

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве составляет $64,19 за баррель, что на $0,06 (0,09%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,37 (0,58%) до $64,13 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,05 (0,08%), до $59,49 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость увеличилась на $0,25 (0,42%) до $59,44 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в субботу объявил, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран из-за ситуации с Гренландией. Трамп добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Европейские государства готовы к координированному ответу на введение сборов со стороны США, заявила председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен. По данным Financial Times, страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро или ряд ограничений для американских компаний.

Рынок по-прежнему зажат между двумя противоположными факторами: с одной стороны - это рост геополитических рисков, с другой - увеличение добычи и запасов нефти, отмечает аналитик Wespac Banking Роберт Ренни. По его словам, резкое обострение ситуации вокруг Ирана могло бы привести к подъему цен выше $70 за баррель, однако в краткосрочной перспективе фокус внимания игроков сместился на Гренландию, что является "медвежьим" фактором.

