Впервые за 40 лет португальцы не смогли избрать президента в I туре голосования

Фото: Zed Jameson/Anadolu via Getty Images

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Социалист Антониу Жозе Сегуру лидирует на выборах президента Португалии, за него отдали голоса 31,1% избирателей, на второе место с 23,5% выходит праворадикал Андре Вентура (партия Chega! (Хватит!) - такие данные воскресного голосования приводят в понедельник португальские СМИ.

Поскольку ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей, 8 февраля состоится второй тур выборов.

Наблюдатели отмечают, что второй тур президентских выборов пройдет в Португалии впервые за 40 лет.

Первый тур выборов президента состоялся в Португалии накануне. В нем приняли участие рекордные 11 кандидатов.