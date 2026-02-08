Поиск

В Португалии в воскресенье пройдет второй тур выборов президента

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Португалии, избирателям предстоит сделать выбор из двух фаворитов состоявшегося 18 января первого тура, представителю Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру будет противостоять кандидат от ультраправой партии Chega! (Хватит!) Андре Вентура.

Согласно данным финальных опросов общественного мнения, больше шансов на победу респонденты дают представителю социалистов.

Сегуру пожелал португальцам избрать президента умеренного толка, способного изыскивать равновесие, бескомпромиссно защищающего основополагающие принципы демократии и не поддающегося на иллюзии единообразия, которые сейчас старается продвигать руководство Евросоюза.

Вентура в случае победы намерен сконцентрироваться на внутренних проблемах страны - борьбе с коррупцией и нелегалами. В ходе предвыборной кампании утраправый кандидат высказывался категорически против направления португальских военных на Украину, поскольку это, по его мнению, никак не соотносится с геостратегическими интересами Португалии.

Правом голоса в Португалии обладают более 11 млн граждан республики. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 19:00 местного времени (11:00-22:00 мск), однако на ход голосования могут повлиять неблагоприятные погодные условия. В трех муниципалитетах власти из-за погоды решили перенести голосование на неделю, однако, несмотря на такое решение, предварительные результаты выборов Национальная избирательная комиссия начнет объявлять с 20:00 местного времени (23:00), когда закроются избирательные участки на Азорских островах и острове Мадейра.

