Поиск

Премьер Японии объявила о планах распустить в пятницу нижнюю палату парламента

Санаэ Такаити хочет провести досрочные всеобщие выборы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Премьер Японии Санаэ Такаити в понедельник заявила, что планирует в эту пятницу распустить нижнюю палату японского парламента (палату представителей) с целью провести досрочные всеобщие выборы, передает Kyodo.

"На пресс-конференции в понедельник Такаити сказала, что она поставит на кон свой пост и узнает у избирателей, может ли она остаться в должности премьер-министра Японии", - информирует агентство.

Источники из числа высокопоставленных членов правящей коалиции заявили Kyodo, что выборы могут пройти 8 февраля, избирательная кампания должна стартовать 27 января.

Агентство напоминает, что предыдущие выборы в палату представителей состоялись в октябре 2024 года; мандат депутатов составляет четыре года.

Правящая коалиция во главе с Либерально-демократической партией (ЛДП), лидером которой является Такаити, имеет незначительное большинство в палате представителей; в верхней палате (палате советников) она находится в меньшинстве. При этом Конституционно-демократическая партия Японии вместе с партией "Комэйто" - бывшим союзником ЛДП - сформировала крупнейший оппозиционный альянс в парламенте.

Kyodo отмечает, что на досрочных выборах Такаити попытается заручиться поддержкой общественности в связи с планируемыми изменениями в финансовой политике.

Западные СМИ в свою очередь уточняют, что Такаити планирует увеличить затраты на оборону Японии. В то же время опрос общественного мнения, проведенный NHK, показал, что жителей страны больше беспокоит проблема роста цен на жизнь, чем вопросы нацбезопасности.

Такаити, по оценкам Kyodo, известна "жесткими взглядами на безопасность". Она выступает, в частности, за пересмотр девятой статьи японской конституции 1947 года, провозглашающей отказ страны от милитаризма. Ее также считают сторонницей крайне правых и националистических взглядов.

В минувшем декабре Такаити заявила, что годовые расходы Японии на оборону достигли 2% от ВВП - раньше, чем изначально планировалось на 2027 год. Позднее кабинет министров Японии одобрил план оборонного бюджета страны с рекордными тратами в $58 млрд.

Япония Санаэ Такаити
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

НПЗ NIS в Панчево 27 января поставит потребителям первую партию топлива после перерыва

 НПЗ NIS в Панчево 27 января поставит потребителям первую партию топлива после перерыва

Президент Ирана призвал снять ограничения на интернет, введенные из-за протестов

 Президент Ирана призвал снять ограничения на интернет, введенные из-за протестов

Число новорожденных в Китае обновило исторический минимум

 Число новорожденных в Китае обновило исторический минимум

Число погибших в железнодорожной катастрофе в Испании выросло до 39 человек

Облако плазмы от Солнца ударит по магнитосфере Земли в середине дня вторника

Впервые за 40 лет португальцы не смогли избрать президента в I туре голосования

 Впервые за 40 лет португальцы не смогли избрать президента в I туре голосования

Нефть Brent подорожала до $64,19 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 января

Более 20 человек погибли в результате столкновения скоростных поездов в Испании

 Более 20 человек погибли в результате столкновения скоростных поездов в Испании

Международный экономический форум начнется 19 января в Давосе
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8179 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 16 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });