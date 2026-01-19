Премьер Японии объявила о планах распустить в пятницу нижнюю палату парламента

Санаэ Такаити хочет провести досрочные всеобщие выборы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Премьер Японии Санаэ Такаити в понедельник заявила, что планирует в эту пятницу распустить нижнюю палату японского парламента (палату представителей) с целью провести досрочные всеобщие выборы, передает Kyodo.

"На пресс-конференции в понедельник Такаити сказала, что она поставит на кон свой пост и узнает у избирателей, может ли она остаться в должности премьер-министра Японии", - информирует агентство.

Источники из числа высокопоставленных членов правящей коалиции заявили Kyodo, что выборы могут пройти 8 февраля, избирательная кампания должна стартовать 27 января.

Агентство напоминает, что предыдущие выборы в палату представителей состоялись в октябре 2024 года; мандат депутатов составляет четыре года.

Правящая коалиция во главе с Либерально-демократической партией (ЛДП), лидером которой является Такаити, имеет незначительное большинство в палате представителей; в верхней палате (палате советников) она находится в меньшинстве. При этом Конституционно-демократическая партия Японии вместе с партией "Комэйто" - бывшим союзником ЛДП - сформировала крупнейший оппозиционный альянс в парламенте.

Kyodo отмечает, что на досрочных выборах Такаити попытается заручиться поддержкой общественности в связи с планируемыми изменениями в финансовой политике.

Западные СМИ в свою очередь уточняют, что Такаити планирует увеличить затраты на оборону Японии. В то же время опрос общественного мнения, проведенный NHK, показал, что жителей страны больше беспокоит проблема роста цен на жизнь, чем вопросы нацбезопасности.

Такаити, по оценкам Kyodo, известна "жесткими взглядами на безопасность". Она выступает, в частности, за пересмотр девятой статьи японской конституции 1947 года, провозглашающей отказ страны от милитаризма. Ее также считают сторонницей крайне правых и националистических взглядов.

В минувшем декабре Такаити заявила, что годовые расходы Японии на оборону достигли 2% от ВВП - раньше, чем изначально планировалось на 2027 год. Позднее кабинет министров Японии одобрил план оборонного бюджета страны с рекордными тратами в $58 млрд.