Генсек СНГ заявил, что Украина и Молдавия де-юре не выходили из Содружества

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Украина и Молдавия юридически и фактически остаются в составе Содружества Независимых Государств, которое остается открытым для их полноценного участия в совместной работе, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев через пресс-службу Исполкома Содружества.

"Республика Молдова и Украина, действительно, на текущий момент свели к минимуму свое участие в деятельности органов содружества. Однако обращений о выходе из СНГ с их стороны не поступало, таким образом, юридически, да и фактически, они остаются в составе организации", - сказал он.

Лебедев напомнил, что СНГ - это совокупность более 550 межгосударственных договоров и соглашений, предусматривающих взаимные права и обязанности их участников.

"Не выходя из большинства таких документов, молдавская и украинская стороны признают свои обязательства по ним. Более того, международно-правовая база содружества продолжает играть важную роль в отношениях Молдовы и Украины с большинством государств-участников СНГ, особенно в центральноазиатском и южнокавказском регионах, - добавил Лебедев. - Содружество Независимых Государств, как и ранее, остается открытым для полноценного участия Украины и Молдовы в совместной работе".