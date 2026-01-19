Власти Ирана пообещали сделать все возможное для решения экономических проблем граждан

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Иранские власти заявили, что намерены предпринять все возможные действия, чтобы урегулировать экономические проблемы граждан страны, сообщает в понедельник телеканал Press TV.

В совместном заявлении президент Ирана Масуд Пезешкиан, спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава иранской судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи указали, что они "привержены круглосуточной работе и использованию способностей элиты и образованных людей, чтобы улучшить уровень жизни и решить экономические проблемы, а также обеспечить общественную безопасность посредством единства".

Они также отметили, что недавние "подрывные действия были организованы давними врагами Исламской революции и осуществлены террористическими элементами".

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за ухудшения экономической ситуации, в частности, из-за резкого падения курса национальной валюты, но позже на них стали звучать и политические призывы.