Страны восточной Европы страдают от низких температур

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В странах восточной Европы, в частности, Болгарии и Румынии, жители столкнулись с непривычно холодной погодой, сообщают в понедельник местные СМИ.

В Болгарии утром в понедельник температура в различных районах страны варьировалась от -12 до -7 градусов Цельсия. Позже на территории Болгарии стало теплее, днем температура была в районе -5 градусов.

Также в Румынии в воскресенье зафиксировали самое холодное утро за 60 лет, температура в городе Меркуря-Чук опустилась до -21 градуса. В Бухаресте же температура опустилась до -10. Около 100 человек пострадали в результате падения на льду, еще девять - от переохлаждения. В понедельник температура в стране была выше, однако ко вторнику ожидается похолодание.

По данным The New York Times, температура воздуха в Румынии и Болгарии опустилась на 3-6 градусов ниже средних показателей для этого времени года. Такое же понижение температуры наблюдалось в Молдавии и частях Венгрии, Польши и Словакии.