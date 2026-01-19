Поиск

Страны восточной Европы страдают от низких температур

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В странах восточной Европы, в частности, Болгарии и Румынии, жители столкнулись с непривычно холодной погодой, сообщают в понедельник местные СМИ.

В Болгарии утром в понедельник температура в различных районах страны варьировалась от -12 до -7 градусов Цельсия. Позже на территории Болгарии стало теплее, днем температура была в районе -5 градусов.

Также в Румынии в воскресенье зафиксировали самое холодное утро за 60 лет, температура в городе Меркуря-Чук опустилась до -21 градуса. В Бухаресте же температура опустилась до -10. Около 100 человек пострадали в результате падения на льду, еще девять - от переохлаждения. В понедельник температура в стране была выше, однако ко вторнику ожидается похолодание.

По данным The New York Times, температура воздуха в Румынии и Болгарии опустилась на 3-6 градусов ниже средних показателей для этого времени года. Такое же понижение температуры наблюдалось в Молдавии и частях Венгрии, Польши и Словакии.

Молдавия Румыния
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Болгарии решил уйти в отставку

Жители Гренландии скупают снаряжение и продукты на фоне американской угрозы

Умер модельер Валентино Гаравани

 Умер модельер Валентино Гаравани

Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на украинском конфликте, а не на Гренландии

MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке ее 56,15% сербской NIS

 MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке ее 56,15% сербской NIS

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Миллиардеры мира увеличили свое состояние в 2025 году на 16%

Зарегистрирован самый сильный солнечно-протонный шторм за последнее десятилетие

Дмитриев обсудит с Уиткоффом и Кушнером 20 января в Давосе план США по Украине

 Дмитриев обсудит с Уиткоффом и Кушнером 20 января в Давосе план США по Украине

НПЗ NIS в Панчево 27 января поставит потребителям первую партию топлива после перерыва

 НПЗ NIS в Панчево 27 января поставит потребителям первую партию топлива после перерыва
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8181 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });