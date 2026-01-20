Международная выставка UMEX-2026 откроется в Абу-Даби при участии РФ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Международная выставка по беспилотным системам UMEX-2026 открывается во вторник в Абу-Даби (ОАЭ), Россия представит более 200 экспонатов продукции военного назначения.

"Площадь российской экспозиции - 364 кв. метров. Всего будут представлены 211 экспонатов ПВН (продукции военного назначения - ИФ), из них 20 образцов", - сообщали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Организатором российской экспозиции является "Рособоронэкспорт". "В выставке примут участие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса: АО "Технодинамика", АО "Концерн "Калашников", АО "ОДК", ООО "СТЦ", ООО "Аэроскан", - заявили в компании.

"Рособоронэкспорт" представит отечественные беспилотники на выставке и проведет переговоры с делегациями из ближневосточных и других стран-участниц форума.

"Сверим с партнерами часы по текущим проектам и расскажем о развитии беспилотных технологий в России, обсудим перспективы сотрудничества, в том числе новое направление - военно-технологическое партнерство по продукции российского "народного" ОПК", - сказал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

По данным ФСВТС, среди образцов будут представлены: барражирующие боеприпасы и пусковая установка из состава разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э", разведывательный БЛА Z-16Э, а также осколочно-фугасные, зажигательные, кумулятивно-зажигательные и учебные средства поражения для FPV-дронов.

Группа компаний "Беспилотные системы" сообщали, что представят на выставке беспилотные летательные аппараты марки Supercam. В свою очередь концерн "Калашников" заявил, что покажет в ОАЭ модернизированные беспилотники "Голиаф" и "Каракурт".

Международная выставка по беспилотным системам UMEX-2026 пройдет в период с 20 по 22 января в Абу-Даби.