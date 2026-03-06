Голосование в Сенате США по операции в Иране: строго по партийной линии

Научный сотрудник Центра Ближневосточных исследований ИМЭМО им. Примакова Алексей Юрк проанализировал попытку сенаторов ограничить Трампа в проведении военной операции на Ближнем Востоке

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - 4 марта в Сенате США состоялось голосование по резолюции, которая должна была ограничить право президента продолжать военные действия против Ирана без разрешения Конгресса. Проект резолюции был отвергнут 53 голосами против 47.

На эту тему наш политический обозреватель Вячеслав Терехов беседует с научным сотрудником Центра Ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова кандидатом исторических наук Алексеем Юрком.

Сказались партийные разногласия

- Как проходило голосование?

- Обсуждение резолюции о политике Дональда Трампа на Ближнем Востоке, в первую очередь, о войне с Ираном, проходило очень напряженно и было сильно политизировано. Согласно проекту резолюции, США должны прекратить боевые действия против Ирана, если Конгресс официально не разрешит войну. Исключение – самооборона США или защита союзников. Обсуждение было сильно политизировано, показав устойчивые разногласия между республиканской и демократической партиями. Сенаторы-демократы и даже несколько республиканцев заявляли, что президент начал войну без законного разрешения.

- Перед началом операции представители администрации США не уведомляли Конгресс?

- Перед началом операции госсекретарь США Марко Рубио уведомил об этом нескольких членов Конгресса США, включая лидеров обеих партий в Сенате и Палате представителей, а также руководителей обоих комитетов по разведке. Однако это ни в коем случае нельзя воспринимать как получение разрешения на начало войны. Более того, в администрации старательно избегают использования самого слова "война", предпочитая более нейтральный термин "специальные боевые операции", чтобы избежать необходимости получить авторизацию от Конгресса через 60 дней, как того требует американское законодательство (Резолюция о военных полномочиях 1973 года).

Поэтому не вызывает удивления, что в самом Конгрессе практически вся фракция демократов выступила категорически против решения президента. Подобное разделение не вызывает удивления, исходя из негативного отношения к самой фигуре президента Трампа. Демократы считают, что он начал войну "по своей собственной прихоти", и опасаются в связи с этим возможности втягивания США в очередной "бесконечный и дорогостоящий конфликт на Ближнем Востоке".

Тем более, что практически накануне обсуждения резолюции среди конгрессменов появились опасения по поводу возможного начала наземного вторжения США в Иран. Противники резолюции, то есть сторонники Трампа, считают, что если президент - главнокомандующий, то он имеет право быстро применять силу для защиты США и союзников. По их мнению, действия администрации были необходимы для предотвращения угрозы безопасности. Большинство республиканцев, как видно по результатам голосования, поддержало своего президента. Спикер палаты представителей Майк Джонсон выразил мнение, что Трамп "сделал все возможное для достижения мирного соглашения с Ираном" и начало боевых действий, таким образом, было вызвано необходимостью.

- Как видим, голосование прошло почти строго по партийной линии, за редким исключением: один республиканец поддержал резолюцию, а один демократ проголосовал против. А как настроено американское общественное мнение?

- Американское общественное мнение, можно сказать, резко настроено против военной кампании США в Иране. По данным множества опросов, проведенных различными СМИ и общественными организациями, в поддержку действий Трампа выступает около 25-35% американцев. Мнения по этому вопросу разделились даже среди республиканцев, многие из которых голосовали за Трампа в 2024 году. Они упрекают его в том, что он обещал прекратить бесконечные войны и перенаправить силы и ресурсы на внутреннее развитие Америки. Укреплению их позиций способствовал, как это ни парадоксально, сам президент, который заявил, что ему "нет дела до опросов", а его действия являются "правильными" и должны были быть реализованы уже давно".

- Это единственная резолюция, которая может касаться военных действий в Иране?

- Есть и другие проекты, но не трудно предположить, что их постигнет та же участь. Более того, даже если одному из них удастся проскочить и быть принятым, то президент может легко наложить на него свое вето, а две трети голосов у противников войны не наберется ни в Сенате, ни в Палате представителей.

- На этом в обсуждении политики Трампа в отношении Ирана можно поставить точку?

- Положение вещей может измениться, если война начнет выходить из-под контроля и Ирану удастся нанести Соединенным Штатам и их союзникам неприемлемые потери. Однако, пока что подобный вариант не просматривается.