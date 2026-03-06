Венесуэла подписала соглашения с Shell о сотрудничестве в нефтегазе

Фото: Adam Berry/Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Министерство нефти Венесуэлы будет сотрудничать с британской компанией Shell в области разведки и добычи углеводородов. Соответствующие соглашения были подписаны накануне в штаб-квартире Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), сообщает госкомпания.

"Мы очень рады заключить эти соглашения с Shell в области газа и нефти, мы уже внедряем и реализуем новый Закон об углеводородах с новыми бизнес-моделями", - приводятся в сообщении слова исполняющей обязанности президента республики Делси Родригес.

Соглашения охватывают вопросы добычи природного газа на шельфе (в частности, проект Dragon), а также добычи нефти и газа на суше, говорится в заявлении Shell. Кроме того, британская компания подписала соглашения с венесуэльской инженерной компанией VEPICA, а также с американскими KBR и Baker Hughes.

На церемонии присутствовал также министр внутренних дел США и глава Национального совета по энергетике Дуг Бергам, прибывший в Венесуэлу двумя днями ранее для переговоров о сотрудничестве в сферах энергетики и горнодобывающей промышленности. Отмечается, что в четверг Родригес провела совместную встречу с ним и представителями нефтегазовой отрасли.