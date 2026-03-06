США нанесли удар по иранскому кораблю-носителю дронов

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американские войска нанесли удар по иранскому кораблю-носителю ударных беспилотников, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

На видеозаписи, опубликованной CENTCOM, видно попадание боеприпаса в огромный иранский корабль и густой дым, поднимающийся над ним.

По данным командования, корабль-носитель беспилотников, по размерам напоминающий авианосец времен Второй мировой войны, "сейчас горит".

В сообщении не уточняется, где именно был нанесен удар.

Ранее на пресс-конференции глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что американские удары по ВМС Ирана интенсифицировались.

"На данный момент уничтожено уже 30 кораблей", - сказал он.