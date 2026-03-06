ОАЭ рассматривают возможность замораживания активов Ирана

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность замораживания иранских активов на миллиарды долларов в ответ на удары Тегерана по стране, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

"Если ОАЭ пойдут на это, это значительно ограничит доступ Тегерана к иностранной валюте и глобальным торговым сетям", - пишет издание.

Источники газеты сообщили, что официальные лица Эмиратов в частном порядке предупредили Иран о возможных действиях.

Однако, уточняет издание, пока неясно, когда правительство ОАЭ примет решение действовать и примет ли вообще.