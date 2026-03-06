Поиск

Что случилось этой ночью: пятница, 6 марта

Индия получила разрешение на закупку российской нефти, Палата представителей США отклонила резолюцию по Ирану, пожар в старейшем деревянном доме Петрозаводска

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минфин США разрешил Индии временно закупать российскую нефть, находящуюся на танкерах в море, чтобы снизить давление на мировой рынок. Разрешение будет действовать в течение 30 дней, заявил министр финансов Скотт Бессент.

- Палата представителей США отклонила резолюцию об ограничении полномочий президента Дональда Трампа по ведению войны в Иране без одобрения Конгресса. Ранее проект отклонил Сенат.

- Девять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате падения беспилотника рядом с пятиэтажным домом в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Здание получило серьезные повреждения.

- Бомбардировщики США за последние 72 часа нанесли удары по 200 целям в Иране, в том числе вблизи Тегерана, заявил глава CENTCOM Брэд Купер. Утром в пятницу был поражен иранский корабль-носитель ударных беспилотников.

- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности страны противостоять возможной наземной операции США. По его словам, наземное вторжение станет катастрофой для Вашингтона.

- ОАЭ рассматривают возможность замораживания иранских активов на миллиарды долларов в ответ на удары Тегерана по стране, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

- США и временные власти Венесуэлы договорились восстановить дипломатические и консульские отношения, сообщил Госдеп. Дипотношения между странами были прекращены в 2019 г.

- В Петрозаводске воссоздадут Дом горного начальника XVIII века, который сгорел в четверг вечером, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Здание сильно пострадало, его центральную часть спасти не удалось.

