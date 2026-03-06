Израиль ночью нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новую серию ударов по объектам движения "Хезболла" в Бейруте, говорится в сообщении армии.

"Минувшей ночью ВВС Израиля, действуя на основе данных разведки ЦАХАЛ, завершили широкомасштабную волну ударов по террористической инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте", - говорится в официальном телеграм-канале ЦАХАЛ.

В публикации отмечается, что ЦАХАЛ нанес удары "по командным центрам "Хезболлы" и многоэтажным зданиям, в которых находились террористические объекты в Бейруте".

"Этими ударами был поражен командный центр исполнительного совета и объект, где хранились БПЛА, используемые "Хезболлой" для проведения атак против Израиля", - сообщает ЦАХАЛ.

Всего, отмечается в документе, с начала нынешнего обострения на Ближнем Востоке было осуществлено 26 волн ударов по Ливану со стороны ЦАХАЛ.