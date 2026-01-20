Поиск

Фондовые индексы Европы начали неделю существенным снижением

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Европы начали неделю существенным снижением на фоне нового витка геополитической и торговой напряженности.

Трейдеры опасаются, что усиление давления со стороны президента США Дональда Трампа, заявляющего претензии на Гренландию, спровоцирует масштабную торговую войну между США и Европой. В минувшую субботу Трамп объявил, что введет с февраля импортные пошлины в 10% для ряда европейских стран, выступающих в поддержку Дании и Гренландии. С 1 июня они будут повышены до 25% и будут действовать до достижения соглашения о покупке Вашингтоном Гренландии, сказал президент США.

Европейские государства готовы к скоординированному ответу на введение пошлин США, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным западных СМИ, страны ЕС рассматривают введение таможенных сборов на товары из США на сумму порядка 100 млрд евро или ряд ограничений для американских компаний.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 1,2% - до 607,06 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,4%, германский DAX - на 1,3%, французский CAC 40 - на 1,8%. Итальянский FTSE MIB потерял 1,3%, испанский IBEX 35 - 0,3%.

Резкое снижение показал автомобильный сектор, который считается особенно уязвимым к импортным пошлинам прежде всего из-за высокой глобализации цепочек поставок, отмечает CNBC. Цена акций BMW AG упала на 3,4%, Daimler Truck - на 2,7%, Stellantis - на 2%, Mercedes-Benz - на 2,2%, Volkswagen - на 2,3%, Renault - на 2,1%, "префов" Porsche Automobil Holding - на 3,7%.

Котировки бумаг производителей люксовых товаров также снижаются, включая LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE - на 4,3%, Kering - на 4,1%, Hermes International - на 3,5%, Burberry - на 2,8%, Moncler - на 2%.

Капитализация производителей алкогольных напитков Remy Cointreau и Pernod Ricard сократилась на 4,4% и 2,1% соответственно.

Существенно подешевели акции технологических компаний: STMicroelectronics - на 4,8%, Schneider Electric - на 2,2%, Infineon Technologies - на 3,1%, Siemens - на 1,6%, SAP - на 3,1%.

Бумаги крупнейших нефтепроизводителей региона также ушли вниз, в том числе BP Plc - на 0,6%, Shell - на 0,8%, TotalEnergies - на 1,2%.

Котировки бумаг Zurich Insurance Group снизились на 0,6%. Швейцарский страховщик направил предварительное предложение о покупке британской страховой компании Beazley Plc, оценив её в 7,67 млрд фунтов стерлингов ($10,3 млрд). Zurich Insurance готова заплатить по 12,8 фунта за акцию Beazley. Цена бумаг Beazley в понедельник взлетела почти на 43% - до 11,7 фунта.

В то же время подорожали бумаги ряда представителей оборонного сектора, в том числе германской Rheinmetall - на 1%, шведской Saab - на 2,2%, французской Thales - на 1,1%, итальянской Leonardo - на 1,7%.

Цена акций Bayer подскочила на 7%. Верховный суд США согласился рассмотреть апелляцию германской химической компании на вердикт присяжных в штате Миссури, признавших компанию виновной по делу о последствиях использования производимого ею гербицида Roundup. Bayer настаивает, что это средство является безопасным, и решение Верховного суда в пользу компании могло бы избавить ее от тысяч новых исков.

Котировки бумаг производителей драгметаллов Fresnillo и Endeavour Mining повысились на 6,7% и 2,5% из-за скачка цен на золото и серебро до новых рекордов.

