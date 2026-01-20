Поиск

В Крыму полностью восстановили электроснабжение

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили электроснабжение в северных, северо-восточных районах Крыма и Евпатории, прерванное из-за технологического нарушения, сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк во вторник.

"Электроснабжение всех населенных пунктов, пострадавших в результате технологических нарушений в сетях энергоснабжения, полностью восстановлено. В ходе аварийно-восстановительных работ суммарно введено в действие 50 МВт мощности", - написал Гоцанюк в своем телеграм-канале.

Во вторник утром премьер-министр республики сообщил, что в Джанкойском, Сакском, Раздольненском, Советском районах, а также частично в Евпатории нарушено электроснабжение из-за технологического нарушения в сетях.

В Минтопэнерго Крыма пояснили, что на фоне низких температур воздуха увеличились нагрузки на электросети, была зафиксирована перегрузка электросетей. Для предотвращения аварийных ситуаций ввели графики отключений - суммарно на 50 МВт. Ограничения затрагивали 45 тыс. человек.

