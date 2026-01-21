Европейские рынки акций снизились на опасениях эскалации в отношениях Европы и США

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы ведущих стран Западной Европы завершили в минусе вторую сессию подряд на фоне роста напряженности в американо-европейских отношениях из-за Гренландии.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 снизился во вторник на 0,7% - до 602,8 пункта. Накануне индикатор опустился на 1,2%, показав максимальное падение за два месяца.

Британский индекс FTSE 100 потерял 0,67%, германский DAX - 1,03%, французский CAC 40 - 0,61%, итальянский FTSE MIB - 1,07%, испанский IBEX 35 - 1,34%.

На минувших выходных президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт товаров из европейских стран, не поддерживающих его планы по присоединению Гренландии. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что государства Европы готовы к координированному ответу на введение тарифов.

Трамп, как ожидается, прибудет на Всемирный экономический форум в Давосе в среду. Он сообщил, что намерен провести ряд переговоров, посвященных Гренландии.

На фоне конфликта между Брюсселем и Вашингтоном аналитики Citigroup понизили рекомендацию для акций европейских компаний до "нейтрального" уровня с "выше рынка", отметив ухудшение их краткосрочных инвестиционных перспектив из-за усиления трансатлантической напряженности и неопределенности ситуации с пошлинами.

Как показали опубликованные во вторник данные, положительное сальдо баланса счета текущих операций еврозоны в ноябре упало до 12,6 млрд евро с 33 млрд евро месяцем ранее. Показатель, скорректированный с учетом сезонных факторов, понизился до 8,6 млрд евро с 26,7 млрд евро.

Число рабочих мест в Великобритании в декабре сократилось на 43 тыс., рекордными темпами с 2020 года, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). При этом зарплаты британцев без учета бонусов в сентябре-ноябре увеличились на 4,5% после роста на 4,6% в августе-октябре. Это минимальный рост за три с половиной года.

Между тем, индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков в Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в январе подскочил до 59,6 пункта с 45,8 пункта в декабре. Значение индикатора оказалось максимальным с июля 2021 года.

Лидером падения в индексе Stoxx Europe 600 стали акции швейцарской BKW AG, потерявшие 11,8% цены после сообщений энергетической компании о том, что корректировка стоимости ее доли в угольной электростанции в германском Вильгельмсхафене окажет негативное влияние на ее EBIT в 2025 году в размере около 110 млн швейцарских франков (около $139,3 млн).

Самый активный подъем продемонстрировали бумаги британской Wise Plc, подорожавшие на 16%, благодаря позитивным прогнозам финтех-компании.

Капитализация Renault выросла на 2,3% на новости, что французский автопроизводитель нарастил поставки машин в прошлом году на 3,2%. Компания стала лидером роста во французском индексе CAC 40.

Акции выпускающей алкогольную продукцию LVMH подешевели на 2,2% на фоне угрозы президента США ввести пошлины в 200% на французские вина. LVMH вошла в тройку компаний, показавших самое сильное снижение на торгах в Париже.

Рыночная стоимость GSK Plc уменьшилась на 1,1% после сообщений о том, что британская фармкомпания покупает калифорнийскую биофармацевтическую RAPT Therapeutics за $2,2 млрд.

Котировки TotalEnergies поднялись на 1,4%. Французская энергетическая компания сообщила, что, по ее оценкам, продажи нефти и сжиженного природного газа снизились в четвертом квартале прошлого года, при этом рентабельность нефтеперерабатывающего бизнеса выросла.

Цена акций французской Abivax выросла на 2,8%. Глава этой фармкомпании опроверг сообщения СМИ о возможности ее поглощения американской Eli Lilly.

Германская Henkel потеряла 2,6% капитализации после подтверждения, что она ведет переговоры о покупке нидерландского производителя химической продукции Stahl Holdings BV.

Самый активный подъем в составе германского DAX продемонстрировали котировки диагностической Qiagen, подскочившие на 12,4% после сообщений Bloomberg о том, что компания рассматривает различные стратегические опции, включая возможную продажу своих активов.

Лидерами роста на торгах в Лондоне стали Informa (+4,6%), Haleon (+3,3%) и Endeavour Mining (+2,7%), тогда как наибольшее падение показали Mondi (-4,7%), Beazley (-3,8%) и Pershing Square Holdings (-2,9%).