Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,8-2,4%

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы упали по итогам торгов во вторник после возвращения Уолл-стрит с длинных выходных.

В понедельник биржи страны были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Давление на рынки оказали угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины на товары из европейских государств, выступающих против его предложения о покупке Гренландии.

Трамп сказал, что восемь стран НАТО - Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, Великобритания, Франция и Нидерланды - рискуют получить 10%-е тарифы с 1 февраля, а с 1 июня они вырастут до 25%, если сделка по Гренландии не будет достигнута.

Европейские лидеры назвали комментарии Трампа неприемлемыми и оценивают варианты ответных действий.

Между тем министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп может объявить решение по кандидатуре на должность следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС) уже на следующей неделе.

В среду также начнутся слушания в Верховном суде США по делу о попытке увольнения президентом члена совета управляющих ФРС Лизы Кук.

По итогам торгов подешевели бумаги европейских компаний, в том числе автопроизводителей Stellantis и Ferrari (-2,5% у обоих), поставщика потребительских товаров и медоборудования Philips (-3,7%), нефтегазовых Equinor (-2,1%), Eni (-1,2%), Shell (-1,5%) и BP plc (-0,7%), фармацевтических Novo Nordisk (-2,7%), Sanofi (-1,8%) и GSK (-1,2%).

Техсектор также закрылся преимущественно в минусе, в частности рыночная стоимость Microsoft Corp. сократилась на 1,2%, Amazon.com Inc. и Qualcomm Inc. - на 3,4%, Alphabet Inc. - на 2,4%, Apple Inc. - на 3,5%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2,6%, Nvidia Corp. - на 4,4%, Broadcom - на 5,4%, Oracle Corp. и CoreWeave - на 5,9%, Adobe Inc. - на 1,9%.

Акции 3M Co. упали на 7%. Производитель широкого спектра потребительских товаров в четвертом квартале снизил чистую прибыль на 21%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка, но прогноз компании инвесторов разочаровал.

Капитализация Netflix Inc. снизилась на 0,8% после новостей о готовности стриминговой платформы оплатить всю сделку по покупке Warner Bros. денежными средствами.

Dow Jones Industrial Average понизился на 1,76% и составил 48488,59 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 2,06% - до 6796,86 пункта.

Nasdaq Composite потерял 2,39% и составил 22954,32 пункта.



