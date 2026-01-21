Президент Финляндии заявил о создании Европой более сильного НАТО

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб отверг предположения о распаде НАТО заявил, что Европа в настоящее время создает новый, более сильный альянс.

"Сейчас создаётся более сильное НАТО, чем это было с конца холодной войны. Европа способна защищать себя", - сказал Стубб в среду на панельной дискуссии на тему "Может ли Европа защитить себя?" на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет газета Helsingin Sanomet.

"Мы создаём новое НАТО, в котором Европа возьмёт на себя больше ответственности", - заявил Стубб.

На вопрос, должна ли Европа также иметь возможность защищаться от Соединённых Штатов, Стубб ответил: "Давайте оставим гипотетические ситуации в стороне".

Когда у него спросили, кто или как можно снять возникшее в последнее время напряжение в ситуации вокруг Гренландии, Стубб сказал: "Марк Рютте", что вызвало смех у аудитории и самого генерального секретаря НАТО.