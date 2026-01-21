Поиск

Госдума отклонила проект об обязательной фотофиксации капремонта

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Госдума РФ на пленарном заседании в среду отклонила законопроект, обязывающий региональных операторов капитального ремонта жилья публиковать фото- и видеоотчеты о выполненных работах.

"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 182 Жилищного кодекса Российской Федерации" разработан в целях принятия дополнительных мер для обеспечения качества выполнения работ по капитальному ремонту", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как пояснил депутат Госдумы, члена комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Аверов, предложение является избыточным и дублирующим, а объем возможной фото- и видеофиксации значительным.

Законопроект закреплял обязанность оператора размещать на своем официальном сайте отчет с приложением фото- или видеоматериалов, подтверждающих объем и результат работ.

