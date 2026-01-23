Еврокомиссия отправит на Украину 447 электрогенераторов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила, что направит 447 аварийных электрогенераторов стоимостью 3,7 млн евро из стратегических резервов ЕС на Украину для восстановления электроснабжения социальных объектов и критически важных служб .

Генераторы из стратегических резервов спасательного компонента Механизма гражданской защиты ЕС - rescEU, размещенных в Польше, будут распределены, чтобы удовлетворить неотложные потребности.

В Брюсселе напомнили, что с 2022 года Евросоюз направил на Украину около 10 тысяч генераторов через Механизм гражданской защиты.