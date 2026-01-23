Глава МИД Турции призвал Штаты подойти к украинскому урегулированию "креативнее"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американским переговорщикам нужно предлагать "более креативные" решения для урегулирования украинского конфликта, заявил в пятницу глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Честно говоря, я хотел бы видеть американцев чуть более креативными", - приводят его слова западные СМИ.

По словам Фидана, он озвучил эту точку зрения ранее на этой неделе на форуме в Давосе в разговоре с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.