В администрации Трампа обсуждают идею нефтяной блокады Кубы

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Члены администрации президента США Дональда Трампа обсуждают, следует ли блокировать любые поставки нефти на Кубу, чтобы добиться там смены власти, пишет в пятницу Politico со ссылкой на источники.

"В администрации Трампа обдумывают новые тактики, чтобы добиться смены власти на Кубе. В частности, речь может идти о блокаде для любых поставок нефти в эту страну", - отмечается в статье.

По данным собеседников издания, идею нефтяной блокады поддерживает, в частности, глава госдепа Марко Рубио. При этом, как отмечает Politico, финальное решение по этому вопросу пока не принято.

В то же время, как подчеркивается в статье, некоторые участники обсуждений полагают, что такие жесткие меры не нужны: по их мнению, Куба в любом случае столкнется с серьезными проблемами в экономике, так как недавно лишилась поставок нефти из Венесуэлы. Если поставки нефти для Гаваны полностью прекратятся, это рискует спровоцировать гуманитарный кризис.

Представители РФ, Украины и США начали переговоры в Абу-Даби

Глава МИД Ирана подтвердил гибель более 3 тыс. человек в ходе протестов в стране

Южная Корея первой в мире ввела в действие всеобъемлющий закон об ИИ

Глава Czechoslovak Group стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире

