Президент Мексики пообещала продолжить поставки нефти на Кубу

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум прокомментировала ситуацию с поставками нефти на Кубу в связи с сообщениями о том, будто бы мексиканская государственная нефтяная компания Pemex остановила отгрузку нефти Гаване на фоне давления со стороны США. Об этом сообщает EFE.

"Решение Мексики поставлять нефть Кубе из гуманитарных соображений является суверенным решением страны. Оно действует уже на протяжении многих лет, это не недавнее решение", - заявила Шейнбаум.