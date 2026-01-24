США атаковали в Тихом океане еще одно якобы перевозившее наркотики судно

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Объединенная оперативная группа "Южное копье" в пятницу нанесла удар по судну, которое якобы перевозило наркотики, заявили в Южном командовании вооруженных сил США.

"Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркоторговле", - говорится в сообщении командования в соцсети X.

Согласно ему, в результате атаки два человека погибли, один выжил. После боя командование уведомило береговую охрану США о необходимости спасения выжившего